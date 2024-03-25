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Кроос: «Реал» хочет лучших игроков, и Мбаппе — один из таких

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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос отреагировал на то, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может перейти в клуб.
Кроос: «Реал» хочет лучших игроков, и Мбаппе — один из таких
  • AP

«Если он сам не знает своего будущего, то мне откуда знать? Мы в Мадриде хотим, чтобы у нас были лучшие игроки, и он, несомненно, один из таких», — сказал он в эфире TVE.

В СМИ долгое время циркулирует информация о том, что игрок летом перейдёт из ПСЖ в «Реал» в статусе свободного агента.

В текущем сезоне француз сыграл за команду 37 матчей, забил 38 голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Дидье Дешам не стал обсуждать возможный переход Мбаппе в «Реал».

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