Кроос: «Реал» хочет лучших игроков, и Мбаппе — один из таких
- AP
«Если он сам не знает своего будущего, то мне откуда знать? Мы в Мадриде хотим, чтобы у нас были лучшие игроки, и он, несомненно, один из таких», — сказал он в эфире TVE.
В СМИ долгое время циркулирует информация о том, что игрок летом перейдёт из ПСЖ в «Реал» в статусе свободного агента.
В текущем сезоне француз сыграл за команду 37 матчей, забил 38 голов и отдал восемь результативных передач.
Ранее сообщалось, что Дидье Дешам не стал обсуждать возможный переход Мбаппе в «Реал».