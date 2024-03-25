Журова об отсутствии реакции от МОК на теракт в «Крокусе»: всё зависит от людей

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что желание выразить соболезнования всегда зависит от самих людей.

«Мы знаем много случаев, когда на соревнованиях объявляют минуты молчания, когда выражают соболезнования. Системы тут никакой нет, обязательности, это всегда зависит от самих людей, тут человеческий фактор, но сейчас, к сожалению, ситуация выглядит так, как есть», — заявила Журова «Матч ТВ».

Напомним, что 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным Следственного комитета России, погибли 133 человека. Число жертв может увеличиться.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался об отсутствии реакции МОК на теракт в «Крокусе».