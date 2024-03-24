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Свищёв: молчание МОК по трагедии в «Крокусе» нельзя объяснить

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался об отсутствии реакции Международного олимпийского комитета (МОК) на теракт в «Крокусе».
Свищёв: молчание МОК по трагедии в «Крокусе» нельзя объяснить
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«В той ситуации, когда даже недружественные страны высказали нам свои соболезнования и поддержали российский народ в этот трагический день, обидно, что МОК проигнорировал. Мы слышим только непонятное молчание, неясно с чем связанное. Это простые человеческие вещи», — заявил Свищёв «Матч ТВ». 

Напомним, что 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным Следственного комитета России, погибли 133 человека. Число жертв может увеличиться.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее бывший тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал то, что игроки национальной команды сдали кровь для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле».

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