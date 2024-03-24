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Вайцеховская: всю свою карьеру Дрозд гоняется за призрачной птицей счастья

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Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась о распаде танцевальной пары Павел Дрозд — Елизавета Шанаева.
Вайцеховская: всю свою карьеру Дрозд гоняется за призрачной птицей счастья
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Всё равно почему-то есть чувство сожаления. В данном случае, наверное, больше к 28-летнему партнёру, который всю свою карьеру, по сути, гоняется за какой-то призрачной птицей счастья. Меняя партнёрш и тренеров по кругу, и иногда кажется, что в глубине души Павел свято уверен: он пока просто не нашёл в этом мире своих людей», — заявила Вайцеховская. 

По её словам, чем больше в тренерском танцевальном цеху окажется таких специалистов — с нереализованным потенциалом, но глубочайшим пониманием всех тонкостей танцевальной притирки друг к другу и правилам, тем быстрее в России будет шанс стать реально интересными и конкурентоспособными. 

«Звучит утопично, понимаю. Но надо же на что-то хорошее надеяться? Поэтому конкретно Павлу я бы посоветовала не терять времени зря», — добавила Вайцеховская.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что Елизавета Шанаева и Павел Дрозд друг другу не подходили.

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