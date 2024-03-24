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Рианчо: Сафонов, Захарян и Головин были бы главными звёздами сборной на Евро

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо назвал игроков, которые были бы главными звёздами сборной России в случае выступления команды на чемпионате Европы 2024 года в Германии.
Рианчо: Сафонов, Захарян и Головин были бы главными звёздами сборной на Евро
  • РИА Новости

«Если бы не политическая ситуация, то команда отобралась бы на Евро. Кто из игроков мог бы сверкнуть на этом турнире? Сафонов, Захарян и Головин были бы главными звёздами сборной России», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Валерий Карпин заявил, что хотел бы остаться на посту главного тренера сборной России.

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