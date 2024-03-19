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Карпин заявил, что хотел бы остаться на посту главного тренера сборной России

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что хотел бы продолжить работу в национальной команде.
Карпин заявил, что хотел бы остаться на посту главного тренера сборной России
  • РИА Новости

«Что касается того, хочу ли я остаться в сборной, то глупый ответ на это — да, хочу. А не глупый — посмотрим. Для начала жду предложения. Я не работодатель. Чтобы были переговоры, нужно предложение. Мы пока не разговаривали», — сказал Карпин журналистам.

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. В настоящий момент он совмещает должности в национальной команде и «Ростове».

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Карпин прокомментировал новость о смерти журналиста Василия Уткина.

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