Лебедева завоевала бронзу в прыжках на батуте на этапе Кубка мира в Германии

Российская гимнастка Яна Лебедева завоевала бронзовую медаль в индивидуальных прыжках на батуте в рамках этапа Кубка мира в немецком Котбусе.

Россиянка получила за выступление оценку 56,470 балла.

Первое и второе места заняли китаянки Ху Ичэн (57,120) и Чжу Сюэин (56,660).

Турнир стал последним из квалификационных на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

В июле Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске гимнастов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее гимнаст Давид Белявский заявил, что смирился с пропуском четвёртых Олимпийских игр в карьере.