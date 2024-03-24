Лебедева завоевала бронзу в прыжках на батуте на этапе Кубка мира в Германии
- РИА Новости
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Россиянка получила за выступление оценку 56,470 балла.
Первое и второе места заняли китаянки Ху Ичэн (57,120) и Чжу Сюэин (56,660).
Турнир стал последним из квалификационных на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
В июле Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске гимнастов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.
Ранее гимнаст Давид Белявский заявил, что смирился с пропуском четвёртых Олимпийских игр в карьере.