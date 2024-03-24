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Лебедева завоевала бронзу в прыжках на батуте на этапе Кубка мира в Германии

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Российская гимнастка Яна Лебедева завоевала бронзовую медаль в индивидуальных прыжках на батуте в рамках этапа Кубка мира в немецком Котбусе.
Лебедева завоевала бронзу в прыжках на батуте на этапе Кубка мира в Германии
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Россиянка получила за выступление оценку 56,470 балла.

Первое и второе места заняли китаянки Ху Ичэн (57,120) и Чжу Сюэин (56,660).

Турнир стал последним из квалификационных на Олимпийские игры 2024 года в Париже. 

В июле Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске гимнастов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее гимнаст Давид Белявский заявил, что смирился с пропуском четвёртых Олимпийских игр в карьере.

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