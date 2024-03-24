RT в Telegram
Подпишись

Менеджер фигуриста Малинина: Илья может усложнить свои программы

Короткая ссылка
Ари Закарян, менеджер чемпиона мира по фигурному катанию Ильи Малинина, заявил, что спортсмен не остановится на рекордах и будет дальше усложнять свои программы.
Менеджер фигуриста Малинина: Илья может усложнить свои программы
  • AFP
  • © Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Я очень удивлён его ментальной готовностью к этому чемпионату. Собрался и выдал. Я думаю, что в голове у него постоянно стремление вперёд, желание добиваться ещё больших рекордов, уверен, что в дальнейшем мы увидим программу ещё сложнее», — заявил Закарян ТАСС.

В произвольной программе фигурист прыгнул шесть четверных прыжков и получил за прокат 227,79 балла, побив мировой рекорд Нэйтана Чена (224,92). Всего он набрал 333,76 балла.

Вторым стал Юма Кагияма из Японии (309,65). Замкнул тройку призёров Адам Сяо Хим Фа из Франции (284,39).

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу Малинина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить