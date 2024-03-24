Менеджер фигуриста Малинина: Илья может усложнить свои программы

Ари Закарян, менеджер чемпиона мира по фигурному катанию Ильи Малинина, заявил, что спортсмен не остановится на рекордах и будет дальше усложнять свои программы.

«Я очень удивлён его ментальной готовностью к этому чемпионату. Собрался и выдал. Я думаю, что в голове у него постоянно стремление вперёд, желание добиваться ещё больших рекордов, уверен, что в дальнейшем мы увидим программу ещё сложнее», — заявил Закарян ТАСС.

В произвольной программе фигурист прыгнул шесть четверных прыжков и получил за прокат 227,79 балла, побив мировой рекорд Нэйтана Чена (224,92). Всего он набрал 333,76 балла.

Вторым стал Юма Кагияма из Японии (309,65). Замкнул тройку призёров Адам Сяо Хим Фа из Франции (284,39).

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу Малинина.