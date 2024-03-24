Тарасова: прокат Малинина — лучшее выступление в истории фигурного катания

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу американца Ильи Малинина на чемпионате мира 2024 года в Монреале (Канада).

«Он — гений! Им можно только восхищаться. Соглашусь с тем, что это было лучшее выступление в истории фигурного катания. Тут даже слово «хорошо» не подходит. Фантастическое выступление!» — цитирует Тарасову Sport24.

В произвольной программе фигурист прыгнул шесть четверных прыжков и получил за прокат 227,79 балла, побив мировой рекорд Нэйтана Чена (224,92). Всего он набрал 333,76 балла.

Вторым стал Юма Кагияма из Японии (309,65). Замкнул тройку призёров Адам Сяо Хим Фа из Франции (284,39).

Ранее Малинин признался, что находится в шоковом состоянии после победы на чемпионате мира.