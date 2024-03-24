Тренер по танцам: люди, руководившие эвакуацией, больше напоминали волонтёров
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«Не знаю, кто именно это был. Люди больше напоминали волонтёров — в жилетках со светоотражателями. Они направляли поток. Стояли на всех углах и поворотах.
Подсказывали, куда надо двигаться. Причём на их лицах как раз паника читалась очень хорошо. Когда я спросил, как забрать машину, мне было максимально нецензурно сказано, что им всё равно», — отметил он в интервью RT.
Ранее Марченко рассказал об эвакуации людей из концертного зала «Крокус Сити Холл» во время соревнований.