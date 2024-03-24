Тренер по танцам: люди, руководившие эвакуацией, больше напоминали волонтёров

Главный тренер танцевального клуба «Фокус» Дмитрий Марченко ответил на вопрос, участвовали ли охранники в эвакуации людей из «Крокус Сити Холла».

«Не знаю, кто именно это был. Люди больше напоминали волонтёров — в жилетках со светоотражателями. Они направляли поток. Стояли на всех углах и поворотах.

Подсказывали, куда надо двигаться. Причём на их лицах как раз паника читалась очень хорошо. Когда я спросил, как забрать машину, мне было максимально нецензурно сказано, что им всё равно», — отметил он в интервью RT.

Ранее Марченко рассказал об эвакуации людей из концертного зала «Крокус Сити Холл» во время соревнований.