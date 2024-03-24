RT в Telegram
Подпишись

Тренер по танцам: люди, руководившие эвакуацией, больше напоминали волонтёров

Короткая ссылка
Главный тренер танцевального клуба «Фокус» Дмитрий Марченко ответил на вопрос, участвовали ли охранники в эвакуации людей из «Крокус Сити Холла».
Тренер по танцам: люди, руководившие эвакуацией, больше напоминали волонтёров
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Не знаю, кто именно это был. Люди больше напоминали волонтёров — в жилетках со светоотражателями. Они направляли поток. Стояли на всех углах и поворотах.

Подсказывали, куда надо двигаться. Причём на их лицах как раз паника читалась очень хорошо. Когда я спросил, как забрать машину, мне было максимально нецензурно сказано, что им всё равно», — отметил он в интервью RT.

Ранее Марченко рассказал об эвакуации людей из концертного зала «Крокус Сити Холл» во время соревнований.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить