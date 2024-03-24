Марченко: паники с криком и визгом во время эвакуации из «Крокуса» не было

Главный тренер танцевального клуба «Фокус» Дмитрий Марченко рассказал об эвакуации людей из концертного зала «Крокус Сити Холл» во время соревнований.

«Паники в стандартном понимании (с криком и визгом) не было. Но люди находились в сильно взволнованном состоянии. Они покидали помещение в танцевальной одежде. В том, что на них было в тот момент. Все выбегали на улицу. Кому-то удалось достать машину с подземной парковки, как мне, кому-то — нет.

Конечно, страшновато было. Мы же не знали, куда могут двинуться террористы, покинули они комплекс или нет, где засели. Может быть, они как раз внизу. Я забрал машину, посадил в неё детей, чтобы они согрелись, и мы уехали», — заявил он RT.

Ранее Марченко рассказал о своих действиях, когда узнал, что на «Крокус Сити Холл» напали террористы.