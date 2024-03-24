RT в Telegram
Подпишись

Марченко: паники с криком и визгом во время эвакуации из «Крокуса» не было

Короткая ссылка
Главный тренер танцевального клуба «Фокус» Дмитрий Марченко рассказал об эвакуации людей из концертного зала «Крокус Сити Холл» во время соревнований.
Марченко: паники с криком и визгом во время эвакуации из «Крокуса» не было
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey/news.ru

«Паники в стандартном понимании (с криком и визгом) не было. Но люди находились в сильно взволнованном состоянии. Они покидали помещение в танцевальной одежде. В том, что на них было в тот момент. Все выбегали на улицу. Кому-то удалось достать машину с подземной парковки, как мне, кому-то — нет.  

Конечно, страшновато было. Мы же не знали, куда могут двинуться террористы, покинули они комплекс или нет, где засели. Может быть, они как раз внизу. Я забрал машину, посадил в неё детей, чтобы они согрелись, и мы уехали», — заявил он RT.

Ранее Марченко рассказал о своих действиях, когда узнал, что на «Крокус Сити Холл» напали террористы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить