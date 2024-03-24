Mundo Deportivo: саудовский клуб предложил Левандовски €100 млн в год

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

Как сообщает Mundo Deportivo, неназванный клуб пытается убедить игрока в переходе и предлагает ему €100 млн в год, однако Левандовски не хочет уходить из каталонского клуба.

В нынешнем сезоне 35-летний форвард провёл за «Барселону» 31 матч во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал шесть результативных передач. Его соглашение с клубом действует до 2026 года.

Ранее Левандовски побил рекорд Лионеля Месси в плей-офф Лиги чемпионов.