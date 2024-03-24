Карпин назвал стартовый состав сборной России, который вышел бы на матч с Парагваем
- РИА Новости
«В воротах — Лунёв. В центре обороны — Осипенко и Сильянов. Во втором тайме кого-то из них заменил бы Морозов. Правый защитник — Адамов, левый — Горшков. В полузащите — Черников, Кузяев, Захарян. Впереди — Головин и Алексей Миранчук, а на острие — Чалов», — цитирует Карпина СЭ.
22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. По последним данным Следственного комитета России, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться.
На следующий день стало известно, что матч между сборными России и Парагвая отменён.
Ранее Карпин прокомментировал отмену матча с Парагваем из-за теракта в «Крокус Сити Холле».