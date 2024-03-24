RT в Telegram
Подпишись

Карпин: об отмене матча с Парагваем узнал утром 23 марта

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отмену товарищеского матча с командой Парагвая из-за теракта в «Крокус Сити Холле».
Карпин: об отмене матча с Парагваем узнал утром 23 марта
  • РИА Новости

«В субботу рано утром позвонил Максим Митрофанов и сказал, что игры не будет. До звонка мы готовились в обычном режиме. Хотя, конечно, все были в шоке», — цитирует Карпина «СЭ».

Он добавил, что в тот день команда провела собрание, на котором объявили об отмене матча. А позже всех игроков отпустили по домам.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. По последним данным Следственного комитета России, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться.

На следующий день стало известно, что матч между сборными России и Парагвая отменён.

Ранее Станислав Поздняков раскритиковал МОК за отсутствие реакции на теракт в «Крокусе».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить