Карпин: об отмене матча с Парагваем узнал утром 23 марта

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отмену товарищеского матча с командой Парагвая из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

«В субботу рано утром позвонил Максим Митрофанов и сказал, что игры не будет. До звонка мы готовились в обычном режиме. Хотя, конечно, все были в шоке», — цитирует Карпина «СЭ».

Он добавил, что в тот день команда провела собрание, на котором объявили об отмене матча. А позже всех игроков отпустили по домам.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. По последним данным Следственного комитета России, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться.

На следующий день стало известно, что матч между сборными России и Парагвая отменён.

Ранее Станислав Поздняков раскритиковал МОК за отсутствие реакции на теракт в «Крокусе».