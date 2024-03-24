Карпин: об отмене матча с Парагваем узнал утром 23 марта
- РИА Новости
«В субботу рано утром позвонил Максим Митрофанов и сказал, что игры не будет. До звонка мы готовились в обычном режиме. Хотя, конечно, все были в шоке», — цитирует Карпина «СЭ».
Он добавил, что в тот день команда провела собрание, на котором объявили об отмене матча. А позже всех игроков отпустили по домам.
22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. По последним данным Следственного комитета России, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться.
На следующий день стало известно, что матч между сборными России и Парагвая отменён.
Ранее Станислав Поздняков раскритиковал МОК за отсутствие реакции на теракт в «Крокусе».