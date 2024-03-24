Футболисты сборной Парагвая покинули Сочи после отмены матча с Россией

В сборной Парагвая сообщили, что команда покинула тренировочный сбор в Сочи после отмены товарищеского матча с Россией.

«Футболисты уже вернулись на родину. Лишь малая часть игроков в данный момент находится в Турции. Они также скоро вылетят в Асунсьон», — цитирует представителя пресс-службы СЭ.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. По последним данным Следственного комитета России, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться.

На следующий день стало известно, что матч между сборными России и Парагвая отменён.

Ранее Валерий Карпин прокомментировал отмену матча с Парагваем из-за теракта в «Крокус Сити Холле».