Игроки «Спартака» встретились с Халиловым, который помог людям в «Крокусе»
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Мы пригласили его на стадион и познакомили с футболистами, которые поблагодарили Ислама за героизм. Мы также вручили ему именную футболку, подарки и абонемент на все домашние матчи», — передаёт пресс-служба клуба.
В свободное время Халилов активно играет в футбол — он вратарь в молодёжной команды московского «Спартака». В «Крокусе» он подрабатывал гардеробщиком.
Ранее RT пообщался с отцом 15-летнего Ислама, который спас людей в «Крокусе».