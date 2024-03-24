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Игроки «Спартака» встретились с Халиловым, который помог людям в «Крокусе»

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Футболисты «Спартака» провели встречу с 15-летним Исламом Халиловым, который 22 марта спас около 100 человек в «Крокус Сити Холле».
Игроки «Спартака» встретились с Халиловым, который помог людям в «Крокусе»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Мы пригласили его на стадион и познакомили с футболистами, которые поблагодарили Ислама за героизм. Мы также вручили ему именную футболку, подарки и абонемент на все домашние матчи», — передаёт пресс-служба клуба.

В свободное время Халилов активно играет в футбол — он вратарь в молодёжной команды московского «Спартака». В «Крокусе» он подрабатывал гардеробщиком.

Ранее RT пообщался с отцом 15-летнего Ислама, который спас людей в «Крокусе».

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