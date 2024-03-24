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The Sun: «Реал» готов предложить «Ливерпулю» £75 млн за Александер-Арнольда

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Мадридский «Реал» заинтересован в приобретении 25-летнего правого защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда.
The Sun: «Реал» готов предложить «Ливерпулю» £75 млн за Александер-Арнольда
  • AP
  • © Jon Super

По информации The Sun, мадридцы готовы предложить за игрока £75 млн (€87,7 млн). При этом «Ливерпуль» надеется на то, что англичанин продлит контракт, срок которого истекает в 2025 году.

В нынешнем сезоне Александер-Арнольд сыграл в 29 матчах во всех турнирах, отметился двумя голами и десятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Реал» не отпустит Килиана Мбаппе на Олимпийские игры в Париже.

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