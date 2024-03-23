RT в Telegram
Подпишись

Мон: «Реал» не отпустит Мбаппе на Олимпийские игры в Париже

Короткая ссылка
Руководство «Реала» не планирует отпускать нападающего Килиана Мбаппе на Олимпиаду в Париже.
Мон: «Реал» не отпустит Мбаппе на Олимпийские игры в Париже
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

Как сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в социальных сетях, футболист уже подписал контракт с мадридским клубом. При его подписании Мбаппе было объявлено, что «Реал» не отпустит его на Олимпийские игры.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выступает против участия основных игроков национальной команды в Олимпиаде. При этом Тьерри Анри планирует вызвать в олимпийскую сборную Мбаппе, Оливье Жиру и Антуана Гризманна.

Для 25-летнего нападающего участие в Играх является приоритетным.

Ранее Мбаппе рассказал, что у него осуществится мечта, если он сможет принять участие на Олимпиаде в Париже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить