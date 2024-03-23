Мон: «Реал» не отпустит Мбаппе на Олимпийские игры в Париже

Руководство «Реала» не планирует отпускать нападающего Килиана Мбаппе на Олимпиаду в Париже.

Как сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в социальных сетях, футболист уже подписал контракт с мадридским клубом. При его подписании Мбаппе было объявлено, что «Реал» не отпустит его на Олимпийские игры.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выступает против участия основных игроков национальной команды в Олимпиаде. При этом Тьерри Анри планирует вызвать в олимпийскую сборную Мбаппе, Оливье Жиру и Антуана Гризманна.

Для 25-летнего нападающего участие в Играх является приоритетным.

Ранее Мбаппе рассказал, что у него осуществится мечта, если он сможет принять участие на Олимпиаде в Париже.