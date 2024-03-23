Турнир по танцевальному спорту отменили после теракта в «Крокусе»

Тренер по бальным танцам, находившийся во время стрельбы в «Крокус Сити Холле», сообщил, что чемпионат и первенство России по танцевальному спорту отменили после трагедии в концертном зале.

«Его отменили вообще. Сначала речь шла о первых двух днях, но в итоге решили закончить турнир. Такого масштаба старты у нас проводятся шесть раз в году в различных городах страны. Подозреваю, один из этапов в конце июня приравняют к чемпионату России. Но пока точной информации нет», — сказал он RT.

Он также предположил, как эта трагедия повлияет на детей.

«Думаю, что они отделались лёгким испугом, по сравнению с людьми, находившимися ближе к эпицентру событий. К тому же они все русские, а русские, как известно, не сдаются», — отметил он.

Ранее тренер по танцам заявил, что пострадавших среди участников турнира в «Крокусе» нет.