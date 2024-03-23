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Тренер по танцам заявил, что пострадавших среди участников турнира в «Крокусе» нет

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Тренер по бальным танцам, находившийся во время стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл», заявил, что участники соревнований не пострадали.
Тренер по танцам заявил, что пострадавших среди участников турнира в «Крокусе» нет
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey/news.ru

«К счастью, никто не пострадал. Просто всё происходило в другой стороне здания. Мы были в другом крыле «Крокус Сити Холла». Если ориентироваться по МКАД — в крайнем правом выходе. Зал находился прямо над отелем», — заявил он RT.

Он также рассказал, что в зале, где проходил турнир, не было признаков задымления.

«Но когда мы искали одного ученика, то вернулись практически к входу в «Крокус Сити Холл», в ту часть, где располагался наш танцевальный зал. Вот там уже отчётливо ощущался запах гари», — добавил он.

Ранее тренер рассказал, почему спустился на парковку во время теракта.

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