Тренер рассказал, почему спустился на парковку во время теракта: понимал, что авто не вернём

Тренер по бальным танцам, находившийся во время стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл», рассказал, как проходила эвакуация.

«Минут пять заняла эвакуация. Сначала стюарды требовали прятаться в хвосте здания. Нас просили не идти в отель и не спускаться вниз, а дожидаться информации на месте. И только спустя 15—20 минут дали команду отправляться на улицу. Нас оперативно вывели через запасные выходы. Наверное, уже было больше 21 часа, но могу ошибаться.

Моментально выбежали из здания. Потом мы с другом вернулись на парковку, схватили машины, хотя там уже был дым. Нам кричали, что делать этого не стоит. Но понимали: если крыша обрушится, автомобили не вернём. Плюс ученики выскочили на улицу в одних платьях и фраках, да и у меня куртка тоже осталась в машине. Спокойно посадили детей внутрь. Никто нам ничего не запрещал.

Когда поднялся наверх, там уже дежурил отряд ОМОНа или СОБРа. Мне тактично объяснили, чтобы я уходил оттуда и не трогал авто. Но когда стражи правопорядка ушли, мой друг вернулся и забрал машину», — заявил он RT.

Ранее тренер объяснил, почему соревнования по танцам не прекратили сразу после сообщений о нападении.