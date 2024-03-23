Тренер объяснил, почему соревнования по танцам не прекратили сразу после сообщений о нападении

Тренер по бальным танцам, находившийся во время стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл», рассказал о стрельбе в здании во время национального первенства.

«Мои коллеги-тренеры по клубу потом скидывали сообщение, распространённое нашей национальной федерацией. В нём приводятся слова главы организации Надежды Ерастовой, которая заявила, что даже во время мятежа Евгения Пригожина соревнования не приостанавливали. Мне кажется, люди просто не вполне осознавали весь масштаб трагедии. И Ерастову на месте я не видел.

Что касается судей, то, во-первых, их зона отгорожена от болельщиков. Во-вторых, они сами не знают, кого будут обслуживать на первенстве страны, — тем самым обеспечивается их абсолютная беспристрастность. В-третьих, рефери сдают мобильные телефоны ещё с утра. Как раз поэтому никакой информации у них быть не могло.

Поэтому вполне допускаю, что зрители находились в курсе происходящего, а арбитры — нет. Но понятно, в их интересах было завершить соревнование вовремя, чтобы потом не возникло проблем. В качестве примера могу вспомнить турнир «Матрёшка», который во время пандемии коронавируса закончился позже необходимого и впоследствии был упразднён», — заявил он RT.

Ранее тренер рассказал, были ли слышны выстрелы во время соревнований.