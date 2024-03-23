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Тренер по танцам: несмотря на сообщение о стрельбе, соревнования никто не прекращал

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Тренер по бальным танцам, находившийся во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», рассказал, были ли слышны выстрелы во время соревнований.
Тренер по танцам: несмотря на сообщение о стрельбе, соревнования никто не прекращал
  • AFP

«Нам — нет. Но о них рассказали люди, находившиеся у входа. Соревнования проходили на втором этаже «Крокус Сити Холла». За полчаса до их начала я пошёл перекусить, ничто не предвещало трагедии, всё было нормально. Подняться наверх успел только ближе к одному из финалов, и тут началось. Но, повторюсь, первенства никто не прекращал. Только ведущий один раз попросил всех сохранять спокойствие и заверил, что ситуация находится под контролем. К тому моменту, когда ребята должны были выйти танцевать, уже прошло минут 15 с появления первых сообщений о нападении. Причём из всех, кто должен был выйти на паркет (а это восемь дуэтов), к главному судье Карине Калиничевой подошли только два. Говорят, ей рассказывали, что творится неподалёку, но она ничего не предприняла», — заявил он RT.

Ранее тренер рассказал, как развивались события во время теракта в Подмосковье.

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