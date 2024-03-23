Тренер: когда все узнали про выстрелы, сразу побежали в раздевалку собирать вещи

Тренер по бальным танцам, находившийся во время стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холла», рассказал, как развивались события во время теракта в Подмосковье.

«Оставалось провести четыре финала. Для понимания ситуации — вокруг главной площадки с трёх сторон располагаются трибуны, а на четвёртой — экран. Я сидел как раз на той, которая располагалась дальше всего от входа, и видел, как на противоположной стороне люди начали вдруг вскакивать с мест с криками и убегать. При этом во время финалов музыка не прерывалась и все продолжали танцевать. Мы с другом пошли посмотреть, что случилось. Тогда нам и сказали: внизу стреляют. Собственно, с трибуны, которая располагается дальше от входа, все сразу побежали в раздевалку собирать вещи. Кто-то потом попытался с ними направиться к выходу, но стюарды объяснили, что туда нельзя и следует, напротив, прятаться как можно дальше от входа. Мы с другом пошли смотреть за ним. По крайней мере, если бы кто-то появился в зале, могли оперативно предупредить остальных. Вместе с тем пытались не где-то прятаться, а выбраться наружу и потом уже скрываться на других этажах», — сказал он RT.

Ранее сообщалось, что «Спартак» планирует оказать материальную помощь жертвам теракта в «Крокусе».