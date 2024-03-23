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Ерастова: то, что весь день появляется в соцсетях, не паника, а провокация

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Президент ФТСАРР Надежда Ерастова объяснила действия ведущего, который призвал сохранять спокойствие, во время чемпионата и первенства России по танцевальному спорту в «Крокус Сити Холле».

«А что ещё он должен был сказать? У него нет официальной информации о происходящем. Или он должен был кричать: «Быстрее спасаемся, бежим»? В этом случае как раз началась бы паника.

У нас нет ни одного пострадавшего. Ни среди детей, ни среди родителей. Более того, в здании отеля сейчас можно спокойно дальше проводить соревнования. Там нет никаких повреждений: паркет цел, даже капли воды туда не попало. Ни запаха гари, ни дыма. Отель абсолютно автономен и расположен от концертного зала Муслима Магомаева через выставочные павильоны. Это самое крайнее здание всего комплекса. То, что весь день появляется в социальных сетях, не паника, а провокация», — сказала она RT.

Ранее Надежда Ерастова прокомментировала эвакуацию людей из «Крокус Сити Холла».

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