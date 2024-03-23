Ерастова: кто-то бежал из отеля «Крокуса» сломя голову, даже не накинув на себя ничего

Президент ФТСАРР Надежда Ерастова прокомментировала эвакуацию людей из «Крокус Сити Холла» во время чемпионата и первенства России по танцевальному спорту.

«Отель располагает площадкой для проведения соревнований. И когда к нам начали прибегать дети с родителями, которые не участвовали в турнире, а просто проживали в гостинице, и показывать видео из Telegram-каналов, их пытались успокоить, дабы не допустить паники. Одновременно было дано задание блокировать лифты, закрыть двери и таким образом отсечь возможность прохода посторонних на танцевальную площадку. Как только поступил официальный сигнал, началась эвакуация. Это что касается тех, кто был на соревнованиях.

Теперь возвращаемся к людям, проживающим в отеле. Почерпнув информацию из СМИ, каждый принимал для себя решение, как поступить, самостоятельно. Кто-то бежал сломя голову, даже не накинув на себя ничего», — сказала она RT.

Ранее Ерастова заявила, что, когда сработала система оповещения, турнир по танцам остановили и началась эвакуация.