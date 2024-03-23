Ерастова: когда сработала система оповещения, турнир по танцам остановили и началась эвакуация
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«Давайте я вам сейчас предоставлю просто голые факты. В месте проведения соревнований не были слышны выстрелы, взрывы или запах гари. Не было ни-че-го. Когда сработала система оповещения, турнир остановили и началась эвакуация. Она прошла абсолютно спокойно. Сотрудники отеля показывали, куда нужно идти, поскольку для выхода из зала необходимо через него проходить.
Все спустились вниз: москвичи уехали домой, остальных организованно провели к станции метро и оттуда заказали такси в гостиницу, предоставленную федерацией бесплатно. Всем организовали горячее питание. На сайте вывешена информация, чтобы те, кто оставил в номерах вещи, деньги, документы, понимали, когда можно будет вернуться в Aquarium.
И ещё один момент: детские соревнования закончились ещё днём — в 14 часов. На момент, когда началась трагедия, на площадке проходили малый и большой финалы в категории «юниоры». Это 15 пар, то есть 30 человек в возрасте 12—13 лет. Также продолжали соревнования «сеньоры»: спортсмены 40 лет и старше.
Отель, где в том числе проживали участники соревнований, не зона ответственности федерации и не место проведения турнира. Но там люди, конечно же, смотрят новостные ленты, и каждый на написанное реагирует в меру своего осознания», — сказала она RT.
Ранее тренер по танцам заявил, что несмотря на сообщение о стрельбе, соревнования никто не прекращал.