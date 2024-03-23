Игрок детской сборной «Спартака» помог эвакуировать людей из «Крокуса»

15-летний Ислам, подрабатывающий гардеробе «Крокус Сити Холла», вывел из здания более 100 человек во время теракта.

Школьник рассказал Mash, что администраторам проводили инструктаж на случай чрезвычайной ситуации, и он чётко следовал инструкции.

Мальчик увидел, что толпа бежит в сторону тупика, поэтому он начал руководить эвакуацией, выведя людей на улицу через служебное помещение.

Примечательно, что Ислам играет в детской сборной «Спартака».

22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. По последним данным Следственного комитета России, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться.

Ранее сообщалось, что футболисты «Динамо» станут донорами крови для пострадавших в теракте.