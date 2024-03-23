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Футболисты «Динамо» в течение следующей недели сдадут кровь для пострадавших в теракте

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, когда игроки команды коллективно сдадут кровь для пострадавших после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холла».
Футболисты «Динамо» в течение следующей недели сдадут кровь для пострадавших в теракте
  • globallookpress.com
  • © Oleg Elkov

«Наш медицинский штаб на связи с ФМБА. Мы вместе определим оптимальный день и время. Как нам объяснили, повышенная потребность в крови возникает в течение последующих одной-двух недель», — цитирует Пивоварова «СЭ».

Он добавил, что известным людям важно подавать достойный пример обществу. А проводить в этот период матчи или нет, каждый решает сам.

«Игры отменили не только «Динамо» и «Крылья», но и, к примеру, «Спартак», сборная России (несмотря на то, что матч запланирован на понедельник), ФНЛ. Проведение игр в такие тяжёлые дни крайне несвоевременно. Особенно, если учесть ещё и соответствующее решение РФС», — добавил генеральные директор бело-голубых.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. По последним данным Следственного комитета России, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться.

Ранее сообщалось, что «Спартак» планирует оказать материальную помощь жертвам теракта в «Крокусе».

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