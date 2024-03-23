Уткина похоронили на Никольско-Трубецком кладбище
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Сегодня в ЦКБ при президенте России состоялась церемония прощания с Уткиным.
Проститься с журналистом пришли глава Российской премьер-лиги Александр Алаев, генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов, журналисты Василий Конов, Денис Казанский, Константин Генич и многие другие.
19 марта стало известно, что журналист скончался в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова. По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии (оторвался тромб). В последнее время Уткин развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».
Ранее сообщалось, что церемония прощания с комментатором Василием Уткиным завершилась в Москве.