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Уткина похоронили на Никольско-Трубецком кладбище

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Комментатора и журналиста Василия Уткина похоронили на Никольско-Трубецком кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы в подмосковной Балашихе.
Уткина похоронили на Никольско-Трубецком кладбище
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Сегодня в ЦКБ при президенте России состоялась церемония прощания с Уткиным.

Проститься с журналистом пришли глава Российской премьер-лиги Александр Алаев, генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов, журналисты Василий Конов, Денис Казанский, Константин Генич и многие другие.

19 марта стало известно, что журналист скончался в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова. По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии (оторвался тромб). В последнее время Уткин развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».

Ранее сообщалось, что церемония прощания с комментатором Василием Уткиным завершилась в Москве.

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