Легенды «Реала» с Зиданом проиграли «Порту» в благотворительном матче
- AFP
- © Pierre-Philippe MARCOU
Встречу посетили более 70 тыс. зрителей. Все вырученные средства пойдут на исследования в области борьбы с боковым амиотрофическим склерозом.
В составе мадридской команды сыграли Зинедин Зидан, Роберто Карлос, Луиш Фигу и другие. Вратарь Икер Касильяс выступил за обе команды.
Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Ранее Карло Анчелотти признался, что Джуд Беллингем напоминает ему Зидана.