Легенды «Реала» с Зиданом проиграли «Порту» в благотворительном матче

Звёзды прошлого «Порту» одержали победу над «Реалом» в благотворительном матче в Мадриде.

Встречу посетили более 70 тыс. зрителей. Все вырученные средства пойдут на исследования в области борьбы с боковым амиотрофическим склерозом.

В составе мадридской команды сыграли Зинедин Зидан, Роберто Карлос, Луиш Фигу и другие. Вратарь Икер Касильяс выступил за обе команды.

Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Ранее Карло Анчелотти признался, что Джуд Беллингем напоминает ему Зидана.