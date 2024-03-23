RT в Telegram
Подпишись

Легенды «Реала» с Зиданом проиграли «Порту» в благотворительном матче

Короткая ссылка
Звёзды прошлого «Порту» одержали победу над «Реалом» в благотворительном матче в Мадриде.
Легенды «Реала» с Зиданом проиграли «Порту» в благотворительном матче
  • AFP
  • © Pierre-Philippe MARCOU

Встречу посетили более 70 тыс. зрителей. Все вырученные средства пойдут на исследования в области борьбы с боковым амиотрофическим склерозом.

В составе мадридской команды сыграли Зинедин Зидан, Роберто Карлос, Луиш Фигу и другие. Вратарь Икер Касильяс выступил за обе команды.

Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Ранее Карло Анчелотти признался, что Джуд Беллингем напоминает ему Зидана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить