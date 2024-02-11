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Анчелотти признался, что Беллингем напоминает ему Зидана

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Главный тренер «Реал Мадрид» Карло Анчелотти высказался о полузащитнике Джуде Беллингеме.
Анчелотти признался, что Беллингем напоминает ему Зидана
  • Gettyimages.ru

«Есть аспекты, в которых он напоминает мне Зидана. У Зидана был более высокий уровень технического мастерства, но Беллингем дополняет его своими финтами в штрафной. В первом голе, который он забил, он сделал движение, на которое способны немногие игроки», — приводит слова Анчелотти официальный сайт мадридского клуба.

«Реал» разгромил «Жирону» в матче чемпионата Испании. Игра завершилась со счётом 4:0.

В составе победителей отличились Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, оформивший дубль, и Родриго.

«Реал» набрал 61 очко и занимает первое место в таблице чемпионата Испании. У «Жироны» 56 очков и вторая позиция.

Ранее «Реал» пригласил «Аль-Наср» Роналду принять участие в матче открытия на новом стадионе «Бернабеу».

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