«Реал» пригласил «Аль-Наср» Роналду принять участие в матче открытия на новом «Бернабеу»

Мадридский «Реал» пригласил саудовский «Аль-Наср» с нападающим Криштиану Роналду сыграть матч открытия на новом «Сантьяго Бернабеу».

По информации журналиста Сауда Аль-Сарами, матч планируется провести в конце 2024-го или начале 2025-го. Президент сливочных Флорентино Перес также хочет, чтобы в игре принял участие нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, который близок к переходу в «Реал».

Напомним, что Роналду покинул мадридский клуб летом 2018 года. Позже он выступал за «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». 30 декабря 2022-го португалец присоединился к саудовской команде, подписав двухлетний контракт. Его зарплата составляет €200 млн в сезон.

Ранее сообщалось, что Тони Кроос считает Роналду лучшим футболистом в истории.