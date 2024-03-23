Рудковская раскритиковала охранников «Крокуса» после теракта
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«Зрители боролись, а где была охрана!? В «Крокусе» один из самых дорогих ЧОПов в России. Нужно, чтобы все массовые мероприятия охраняли только профессиональные люди, а не пузатые дяди», — написала Рудковская в соцсетях.
Она добавила, что у неё четверо детей, и они как минимум 15 раз в год посещают этот концертный зал.
22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. По последним данным Следственного комитета России, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться.
Ранее сообщалось, что Алина Загитова выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокусе».