Загитова выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»
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«Это ужасно… Соболезную родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — написала спортсменка в соцсетях.
22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. По последним данным Следственного комитета России, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться.
Ранее серебряный призёр Олимпийских игр фигуристка Александра Трусова выразила соболезнования в связи с терактом в Подмосковье.