Загитова выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выразила соболезнования в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл».

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