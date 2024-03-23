Дюков — о Промесе: сложно сказать, действительно ли он совершил это правонарушение

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал ситуацию вокруг форварда «Спартака» Квинси Промеса.

«В ней должен разобраться клуб, который и должен принять решение. Есть решение суда — если он совершил правонарушение, неважно, на какой территории, он должен быть наказан и не должен играть в клубе РПЛ. И мне сложно сказать, действительно ли он совершил это правонарушение», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Ранее сообщалось, что Промесу советовали стать резидентом ОАЭ, чтобы избежать экстрадиции.