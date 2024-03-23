Церемония прощания с Уткиным не будет отменена

Церемония прощания с журналистом Василием Уткиным не будет отменена.

Об этом сообщает пресс-служба клуба «Эгриси».

Церемония прощания пройдёт в Центральной клинической больнице при президенте России.

19 марта стало известно, что журналист скончался в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова. По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии (оторвался тромб). В последнее время Уткин развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».

Ранее Валерий Карпин заявил, что не может поверить в смерть Уткина.