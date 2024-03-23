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Порье: завоевать титул UFC — это единственная вещь, которую мне осталось сделать

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Американский боец UFC Дастин Порье прокомментировал свой возможный бой с россиянином Исламом Махачевым.

«Завоевать титул — это единственная вещь, которую мне осталось сделать. Я сделал всё остальное в смешанных единоборствах. Я создал свой бизнес, несколько бизнесов. Я 30 раз выходил в октагон UFC. Моя семья обеспечена. Я сделал всё, что намеревался, кроме завоевания титула. Вот чего я хочу», — цитирует Порье USA TODAY.

Американский проспект нокаутировал Сен-Дени во втором раунде на турнире UFC 299 в Майами.

В активе Порье 30 побед при восьми поражениях.

За свою профессиональную карьеру Махачев провёл 26 боёв, одержал 25 побед и потерпел одно поражение.

В последнем поединке в октябре он нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее Махачев прокомментировал возможный поединок с Порье.

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