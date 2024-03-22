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40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Масс-старты на ЧР по лыжным гонкам в Малиновке в эти выходные будут отменены

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Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил, что распорядился об отмене всех массовых мероприятий в регионе.

«Распорядился об отмене всех массовых культурных и спортивных мероприятий в регионе в эти выходные», — заявил в соцсетях Цыбульский.

В Малиновке в Архангельской области проходит чемпионат России по лыжным гонкам. 23 и 24 марта там должны были пройти масс-старты.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. По данным ФСБ, по меньшей мере 40 человек погибли, более 100 человек пострадали.

Ранее сообщалось, что гимнастка Ахаимова не пострадала в «Крокус Сити Холле».

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