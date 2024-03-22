Олимпийская чемпионка Ахаимова не пострадала в «Крокус Сити Холле»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова рассказала, что находилась на территории «Крокус Сити», когда объявили эвакуацию из здания.

«Я была в фитнес‑клубе, вышла в торговый центр поесть. В это время объявили, чтобы все покинули помещение. Люди просто побежали. Спокойно вышла из здания и уехала», — приводит слова Ахаимовой «Матч ТВ».

22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. По данным ФСБ, по меньшей мере 40 человек погибли, более 100 человек пострадали.

Ранее Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле».