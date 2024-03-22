Источник: «Спартак» перестал платить Промесу зарплату

«Спартак» перестал платить нападающему Квинси Промесу зарплату.

Как сообщает Telegram-канал Baza, клуб перестал делать переводы в марте, так как игрок пропускает тренировки и игры, а значит, не выполняет условия контракта. Таким образом, «Спартак» может сэкономить около €1 млн.

Отмечается, что в московском клубе пока не хотят разрывать контракт, потому что при этом может возникнуть много юридических вопросов.

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Ранее сообщалось, что Промесу советовали стать резидентом ОАЭ, чтобы избежать экстрадиции.