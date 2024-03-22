Кустурица: для Запада матч с Россией — преступление Сербии
- РИА Новости
«Давно перестал думать, какая реакция будет у Запада. Для них это будет преступление Сербии. Но какое преступление, если это — матч дружбы?» — приводит слова Кустурицы «РБ Спорт».
21 марта сборная России одержала победу над национальной командой Сербии в товарищеском матче, который прошёл в Москве на «ВТБ Арене». Встреча завершилась со счётом 4:0.
Ранее Кустурица выразил мнение, что России стоит задуматься над созданием собственной международной футбольной лиги.