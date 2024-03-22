Кафанов: Сафонов в матче с Сербией подтвердил статус первого номера сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением об игре Матвея Сафонова в товарищеском матче с Сербией.

«Сафонов дважды спас в игре с Сербией. Первый раз это произошло вообще в нужный момент, когда соперник мог переломить. Сафонов в матче с Сербией подтвердил статус первого номера сборной России», — приводит слова Кафанова Sport24.

Накануне подопечные Валерия Карпина разгромили команду Сербии со счётом 4:0. Голами отметились братья Алексей и Антон Миранчук, Максим Осипенко и Иван Сергеев.

Ранее Матвей Сафонов был отпущен в расположение «Краснодара» после товарищеского матча с национальной командой Сербии.