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Кафанов: Сафонов в матче с Сербией подтвердил статус первого номера сборной России

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением об игре Матвея Сафонова в товарищеском матче с Сербией.
Кафанов: Сафонов в матче с Сербией подтвердил статус первого номера сборной России
  • РИА Новости

«Сафонов дважды спас в игре с Сербией. Первый раз это произошло вообще в нужный момент, когда соперник мог переломить. Сафонов в матче с Сербией подтвердил статус первого номера сборной России», — приводит слова Кафанова Sport24.

Накануне подопечные Валерия Карпина разгромили команду Сербии со счётом 4:0. Голами отметились братья Алексей и Антон Миранчук, Максим Осипенко и Иван Сергеев.

Ранее Матвей Сафонов был отпущен в расположение «Краснодара» после товарищеского матча с национальной командой Сербии.

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