Борец Махов получит олимпийское золото Лондона в Москве под гимн России
«Все шансы, что эта история, наконец, подойдёт к своему логическому завершению, и произойдёт это здесь, в Москве, в России, с национальным гимном и российским триколором», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.
На Олимпиаде в Лондоне Махов стал бронзовым призёром. Финалистами турнира тогда были грузин Давит Модзманашвили и Артур Таймазов из Узбекистана. В 2019 году их лишили медалей из-за обнаружения запрещённых веществ.
В итоге в весовой категории до 120 кг два олимпийских чемпиона — Махов и иранец Комейл Гасеми.
Ранее Мамиашвили заявил, что пока рано говорить о выступлении российских борцов на Играх в Париже.