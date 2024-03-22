Борец Махов получит олимпийское золото Лондона в Москве под гимн России

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что борцу Билялу Махову планируют вручить золото Олимпиады в Лондоне в Москве во время чемпионата страны.

«Все шансы, что эта история, наконец, подойдёт к своему логическому завершению, и произойдёт это здесь, в Москве, в России, с национальным гимном и российским триколором», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

На Олимпиаде в Лондоне Махов стал бронзовым призёром. Финалистами турнира тогда были грузин Давит Модзманашвили и Артур Таймазов из Узбекистана. В 2019 году их лишили медалей из-за обнаружения запрещённых веществ.

В итоге в весовой категории до 120 кг два олимпийских чемпиона — Махов и иранец Комейл Гасеми.

Ранее Мамиашвили заявил, что пока рано говорить о выступлении российских борцов на Играх в Париже.