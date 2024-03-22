Радимов заявил, что Россия может обыграть любого соперника

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о товарищеском матче между сборными России и Сербии.

«Грустно, что мы не попадаем на чемпионат Европы. То есть сербы с такой игрой едут туда, а мы не попадаем. В принципе, мы можем любого грохнуть и навести шороху в Европе», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Накануне подопечные Валерия Карпина разгромили команду Сербии со счётом 4:0. Голами отметились братья Алексей и Антон Миранчуки, Максим Осипенко и Иван Сергеев.

Напомним, что Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля. Игры состоятся в Мюнхене, Берлине, Гамбурге, Кёльне, Штутгарте, Гельзенкирхене, Франкфурте, Лейпциге, Дюссельдорфе, Дортмунде. В плей-офф турнира выйдут занявшие в группах первое и второе места сборные, а также четыре лучшие команды, которые завершат групповой турнир на третьих местах.

Финал турнира состоится на «Олимпиаштадион» в Берлине.

Ранее сообщалось, что Сафонов покинул расположение сборной России после матча с Сербией.