MD: Алвес возьмёт кредит в €1 млн, чтобы внести за себя залог и выйти из тюрьмы
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Как сообщает Mundo Deportivo, один из банков согласился выдать кредит в €1 млн Алвесу, чтобы бразилец смог внести за себя залог и выйти из испанской тюрьмы.
По информации источника, друзья экс-футболиста отказались давать ему деньги в долг.
20 марта стало известно, что Алвес попросил деньги на залог для выхода из тюрьмы у отца Неймара. Многие счета футболиста арестованы, у некоторых — отрицательный баланс.
Летом 2023 года следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении Алвеса и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года.
Ранее отец Неймара отказался выплачивать залог за Алвеса в размере €1 млн.