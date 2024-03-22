MD: Алвес возьмёт кредит в €1 млн, чтобы внести за себя залог и выйти из тюрьмы

Бывший футболист сборной Бразилии Дани Алвес собирается взять в кредит €1 млн, чтобы временно выйти на свободу.

Как сообщает Mundo Deportivo, один из банков согласился выдать кредит в €1 млн Алвесу, чтобы бразилец смог внести за себя залог и выйти из испанской тюрьмы.

По информации источника, друзья экс-футболиста отказались давать ему деньги в долг.

20 марта стало известно, что Алвес попросил деньги на залог для выхода из тюрьмы у отца Неймара. Многие счета футболиста арестованы, у некоторых — отрицательный баланс.

Летом 2023 года следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении Алвеса и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года.

Ранее отец Неймара отказался выплачивать залог за Алвеса в размере €1 млн.