Большунов: главное — оказаться на Олимпиаде, а там уже разберёмся, как победить
- РИА Новости
«Главное — оказаться там, а там уже разберёмся, как победить. Будем фантазировать, когда всё произойдёт, — цитирует Большунова «Матч ТВ».
13 марта глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что министр спорта России Олег Матыцин предлагал провести матчевую встречу между российскими и норвежскими лыжниками.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) 25 октября 2023 года продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь следующий сезон.
Ранее олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Денис Спицов раскритиковал условия проведения чемпионата России по лыжным гонкам в Малиновке.