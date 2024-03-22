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Большунов: главное — оказаться на Олимпиаде, а там уже разберёмся, как победить

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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов высказал мнение, как сборная России по лыжным гонкам выступила бы на Олимпийских играх.
Большунов: главное — оказаться на Олимпиаде, а там уже разберёмся, как победить
  • РИА Новости

«Главное — оказаться там, а там уже разберёмся, как победить. Будем фантазировать, когда всё произойдёт, — цитирует Большунова «Матч ТВ».

13 марта глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что министр спорта России Олег Матыцин предлагал провести матчевую встречу между российскими и норвежскими лыжниками. 

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 25 октября 2023 года продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь следующий сезон.

Ранее олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Денис Спицов раскритиковал условия проведения чемпионата России по лыжным гонкам в Малиновке.

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