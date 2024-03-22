Кожевников — об уходе Билялетдинова из «Ак Барса»: неудачи в сезоне не отменяют его величия

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об уходе Зинэтулы Билялетдинова с поста главного тренера «Ак Барса».

«Это великий тренер. Да, у всех бывают не самые лучшие моменты в жизни. Были неудачи в сезоне, но это не отменяет его величия. Прекрасный игрок и прекрасный тренер. У этого человека просто вагон опыта. Он, конечно, ещё может работать, и он будет работать — с таким-то сумасшедшим опытом», — цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».

22 марта стало известно, что Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса».

За свою тренерскую карьеру Билялетдинов пять раз становился чемпионом России с «Ак Барсом» и «Динамо», а потом ещё трижды приводил казанцев к победе в Кубке Гагарина. В декабре 2022-го он вновь вернулся на должность главного тренера команды и довёл её до финала турнира, где та уступила ЦСКА.

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина «Ак Барс» уступил «Автомобилисту» и не сумел преодолеть барьер первого раунда плей-офф.

Ранее Билялетдинов объяснил уход с поста главного тренера «Ак Барса».