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BFMTV: более 700 желающим отказали в работе на ОИ-2024 по соображениям безопасности

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Власти Франции выдали запреты более чем 700 желающим поработать на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже по соображениям безопасности.

По сведениям BFMTV, на данный момент эксперты в сфере безопасности проанализировали досье более чем 150 тыс. человек, так или иначе связанных с организацией и проведением летней Олимпиады в Париже. В результате. 715 человек не были допущены до работы на Играх-2024.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера прокомментировала решение о недопуске российских спортсменов к участию в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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