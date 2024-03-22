Головин: могло показаться, что сборной России было просто с Сербией, но это не так

Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал победу над Сербией в товарищеском матче.

«Может быть, показалось, что сборной России было просто с сербами, но это не так. Дело в красной карточке. Это был решающий момент, из-за чего Сербии стало тяжелее играть: они в основном сидели в обороне, а мы владели мячом», — цитирует Головина «Чемпионат».

Встреча завершилась со счётом 4:0. Мячи забили Антон Миранчук (22-я минута, с пенальти), Максим Осипенко (32-я), Алексей Миранчук (55-я) и Иван Сергеев (90 + 1).

С Парагваем россияне встрется 25 марта. Игра пройдёт в столице на домашнем стадионе «Динамо». Всего в списке тренерского штаба сборной России на матчи — 28 футболистов.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о разгромной победе над Сербией в товарищеском матче.